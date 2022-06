MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Da Jerez siamo cresciuti molto. Ho festeggiato più oggi che settimana scorsa per la pole” (Di sabato 4 giugno 2022) Fabio Di Giannantonio mostra la propria soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Motomondiale 2022. Il romano partirà dalla seconda fila alle spalle dei francesi Johann Zarco (Pramac) e Fabio Quartararo (Yamaha). Il portacolori di Gresini ha mostrato un ottimo passo confermando quanto fatto in quel del Mugello settimana scorsa. L’ex protagonista del Mondiale Moto2 insegue un nuovo risultato nella Top10 nella giornata di domani, una missione non impossibile. Il 23enne ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Andare così veloci è veramente bello, da Jerez siamo cresciuti molto ed abbiamo iniziato ad andare fortissimo. Il lavoro che stiamo facendo è incredibile, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022)Dimostra la propria soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Motomondiale 2022. Il romano partirà dalla seconda fila alle spalle dei francesi Johann Zarco (Pramac) eQuartararo (Yamaha). Il portacolori di Gresini ha mostrato un ottimo passo confermando quanto fatto in quel del Mugello. L’ex protagonista del Mondiale Moto2 insegue un nuovo risultato nella Top10 nella giornata di domani, una missione non impossibile. Il 23enne ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Andare così veloci è veramente bello, daed abbiamo iniziato ad andare fortissimo. Il lavoro che stiamo facendo è incredibile, ...

