Morto Roberto Brunetti ‘er patata’: aveva recitato in Romanzo Criminale (Di sabato 4 giugno 2022) Non rispondeva alle chiamate, ai messaggi su WhatsApp ed è stato questo il campanello d’allarme, quello che ha fatto capire alla compagna che qualcosa non andava. È stata proprio lei, infatti, ad avvisare prima i vigili del fuoco, poi gli agenti di Polizia, che una volta sul posto, in quella casa, hanno trovato il corpo senza vita di Roberto Brunetti, un noto attore romano meglio conosciuto da tutti con il soprannome di ‘er patata’. Roberto Brunetti trovato Morto in via Arduino La chiamata poco prima delle 22 di ieri sera ai vigili del Fuoco, che erano stati contattati dalla compagna dell’attore. Lei si era preoccupata perché Roberto Brunetti non rispondeva alle telefonate, era sparito. Non apriva la porta di quell’abitazione. Una volta in casa, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Non rispondeva alle chiamate, ai messaggi su WhatsApp ed è stato questo il campanello d’allarme, quello che ha fatto capire alla compagna che qualcosa non andava. È stata proprio lei, infatti, ad avvisare prima i vigili del fuoco, poi gli agenti di Polizia, che una volta sul posto, in quella casa, hanno trovato il corpo senza vita di, un noto attore romano meglio conosciuto da tutti con il soprannome di ‘ertrovatoin via Arduino La chiamata poco prima delle 22 di ieri sera ai vigili del Fuoco, che erano stati contattati dalla compagna dell’attore. Lei si era preoccupata perchénon rispondeva alle telefonate, era sparito. Non apriva la porta di quell’abitazione. Una volta in casa, in ...

