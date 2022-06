Morto dopo intervento alla Clinica Villa del Sole | figlio chiede la riesumazione della salma

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 giugno 2022) “Riesumate ladi mio padre”: arlo,Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è Salvatore Di Vilio,di Francesco, il 69enneil primo gennaio scorso nell’ospedale Cardarelli di Napoli in seguito ad un presunto caso di malasanita’ legato ad interventi allo stomaco subiti a causa di un carcinoma. Salvatore è stato ascoltato a lungo qualche giorno fa dProcura, ha ripercorso il dramma che ha vissuto suo padre Francesco e ha chiesto che venga effettuata al piu’ presto l’autopsia sul corpo del 69enne. Il caso di Francesco Di Vilio assomiglia a quello di Angela Iannotta, la 28enne madre di tre figli ricoverata al Secondo Policlinico di Napoli in gravi condizioni per gli effetti di due operazioni allo stomaco cui si era sottoposta per dimagrire; ...