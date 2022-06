Morte Roberto Brunetti, la scoperta della polizia: sono state trovate a casa (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come “Er Patata”, è stato trovato morto ieri sera, intorno alle 22:30, nella sua abitazione a Roma in via Adriano dalla polizia di San Lorenzo di Roma. L’attore 55enne è stato trovato sdraiato supino sul letto. Le forze dell’ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo. Ci sono indagini in corso da parte degli agenti per accertare le cause della Morte. Ad allertare forze dell’ordine era stata la compagna dell’attore. (Continua dopo la foto…) Chi era Roberto Brunetti Roberto Brunetti è stato un attore, divenuto famoso con il soprannome di “Er Patata”. Ha raggiunto il massimo della popolarità grazie alla partecipazione ad alcune commedie di grande ... Leggi su tvzap (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore romano, conosciuto come “Er Patata”, è stato trovato morto ieri sera, intorno alle 22:30, nella sua abitazione a Roma in via Adriano dalladi San Lorenzo di Roma. L’attore 55enne è stato trovato sdraiato supino sul letto. Le forze dell’ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo. Ciindagini in corso da parte degli agenti per accertare le cause. Ad allertare forze dell’ordine era stata la compagna dell’attore. (Continua dopo la foto…) Chi eraè stato un attore, divenuto famoso con il soprannome di “Er Patata”. Ha raggiunto il massimopopolarità grazie alla partecipazione ad alcune commedie di grande ...

