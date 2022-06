Morbius | il ritorno al cinema del film con Jared Leto è un flop al box-office

(Di sabato 4 giugno 2022)è appena tornato alnegli USA grazie a Sony Pictures; la nuova uscita delcon, però, hapato al box-è tornato nelle sale questo fine settimana, e i risultati al botteghino USA non sono stati dei migliori. La Sony ha deciso di riportare nelle sale la leggenda Marvel interpretata dama, come riportato da Comic Book, sembra cheabbia incassato solo 85.000 dollari venerdì. Si tratta di una cifra estremamente bassa e, secondo le proiezioni di Forbes, nel fine settimana ilincasserà solo 280.000 dollari. Negli ultimi tempi, i social network hanno partorito una quantità incredibile di meme attorno a ...

