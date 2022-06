Monza, Galliani si espone: “Ibrahimovic? Io e Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo” (Di sabato 4 giugno 2022) “Voglio costruire una società che riesca a stare stabilmente in Serie A. Ho in mente il modello Udinese. Ibrahimovic al Monza? Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan, sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Adriano Galliani, concessosi per le colonne di ‘QS’ al fine di definire la strategia del Monza per il prossimo campionato di Serie A. Dopo la promozione ai Playoff dal campionato cadetto, i tifosi brianzoli si aspettando dei rinforzi di tutto rispetto per mantenere la massima serie, con Galliani e Silvio Berlusconi pronti ad accontentarli. In questo contesto, ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Voglio costruire una società che riesca a stare stabilmente in Serie A. Ho in mente il modello Udinese.al? Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan, sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidentelo“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Adriano, concessosi per le colonne di ‘QS’ al fine di definire la strategia delper il prossimo campionato di Serie A. Dopo la promozione ai Playoff dal campionato cadetto, i tifosi brianzoli si aspettando dei rinforzi di tutto rispetto per mantenere la massima serie, cone Silviopronti ad accontentarli. In questo contesto, ...

