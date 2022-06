Monica Bertini | il selfie estivo è bollente | visione da far perdere la testa

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 4 giugno 2022) Proviamo a scoprire più nel dettaglio, giornalista ma anche conduttrice televisiva decisamente conosciuta nel suo settore. Il lato sentimentale con una storia d’amore con un ex calciatore, il lato lavorativo dove è una tra le giornaliste più conosciute che ci siano ma anche una delle donne più belle e affascinanti in Italia. InstagramIniziamo con l’aspetto lavorativo e non possiamo non citare che ha sempre avuto le idee chiare su che tipo di lavoro intraprendere. La svolta arriva dopo aver preso il diploma al liceo linguistico quando decide di andare a Milano per iscriversi all’università e, nello specifico, alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo. A livello di carriera dobbiamo sottolineare l’esperienza a E’ Tv e Radio e Tv Parma dove abbiamo subito avuto un saggio delle sue qualità professionali. Il salto di ...