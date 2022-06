Mondiali Qatar 2022, Petrakov prima di Galles-Ucraina: “Vogliamo rendere felici i tifosi” (Di sabato 4 giugno 2022) “Non avverto la pressione della posta in palio, stiamo preparando la partita nel solito modo. Il presidente Pavelko è andato in prima linea, ci ha portato la bandiera dell’Ucraina firmata dai nostri militari. prima della partita l’abbiamo messa nello spogliatoio. Abbiamo una situazione molto difficile nel nostro Paese. Non tutti possono guardare il calcio, c’è dolore e le persone continuano a morire. Stiamo lavorando per rendere felici i nostri tifosi, i nostri soldati, per questo cerchiamo di rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare. Affrontiamo una squadra molto forte. Rob Page e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro e possono contare su giocatori di livello mondiale come Ramsey, Bale, James. Anche noi, però, abbiamo una buona squadra. In palio c’è il Mondiale, sarà una ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Non avverto la pressione della posta in palio, stiamo preparando la partita nel solito modo. Il presidente Pavelko è andato inlinea, ci ha portato la bandiera dell’firmata dai nostri militari.della partita l’abbiamo messa nello spogliatoio. Abbiamo una situazione molto difficile nel nostro Paese. Non tutti possono guardare il calcio, c’è dolore e le persone continuano a morire. Stiamo lavorando peri nostri, i nostri soldati, per questo cerchiamo di rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare. Affrontiamo una squadra molto forte. Rob Page e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro e possono contare su giocatori di livello mondiale come Ramsey, Bale, James. Anche noi, però, abbiamo una buona squadra. In palio c’è il Mondiale, sarà una ...

