Modena, la madre della babysitter: «Era una ragazza sola, me l’hanno rovinata» (Di sabato 4 giugno 2022) «Era una ragazza sola». Così la madre di Monica Santi, la babysitter di 32 anni accusata del tentato omicidio del bambino di cui avrebbe dovuto prendersi cura, ora parla della sua unica figlia e chiede di poterla andare a trovare in carcere. Santi ha ammesso di aver buttato dal balcone della casa di Soliera, in provincia di Modena, dove lavorava, il bambino di 13 mesi di cui si occupava dal gennaio scorso. «Era una ragazza sola ma è sempre stata una brava ragazza, me l’hanno rovinata», ha detto la madre all’avvocata della figlia Francesca Neri. Nel 2015 Monica Santi si era laureata in Economia, era rimasta a Modena, vicino ai suoi ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) «Era una». Così ladi Monica Santi, ladi 32 anni accusata del tentato omicidio del bambino di cui avrebbe dovuto prendersi cura, ora parlasua unica figlia e chiede di poterla andare a trovare in carcere. Santi ha ammesso di aver buttato dal balconecasa di Soliera, in provincia di, dove lavorava, il bambino di 13 mesi di cui si occupava dal gennaio scorso. «Era unama è sempre stata una brava, me», ha detto laall’avvocatafiglia Francesca Neri. Nel 2015 Monica Santi si era laureata in Economia, era rimasta a, vicino ai suoi ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : Modena, la madre della babysitter che ha lanciato Tommaso dalla finestra: 'Me l'hanno rovinata' , più dettagli : - CatelliRossella : Modena, la madre della babysitter che ha lanciato Tommaso dalla finestra: 'Me l'hanno rovinata' - infoitinterno : Modena, la madre della babysitter: «Era una ragazza sola, me l’hanno rovinata» - Open_gol : La 32enne è accusata del tentato omicidio del bambino di cui avrebbe dovuto prendersi cura - repubblica : Modena, la madre della babysitter che ha lanciato Tommaso dalla finestra: 'Me l'hanno rovinata' -