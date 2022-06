Modena, la madre della babysitter arrestata: “Me l’hanno rovinata. Prego per lei e il bambino” (Di sabato 4 giugno 2022) Il giorno dopo la confessione, è la madre della babysitter accusata del tentato omicidio di un bimbo di 13 mesi a parlare. “Me l’hanno rovinata, è sempre stata una brava ragazza. Monica è figlia unica, così come lo è il piccolo bimbo di Soliera. Per questo io sto pregando tanto sia per mia figlia, sia per quel piccolo che possa salvarsi” le parole, riportate dai quotidiani modenesi della madre di Monica Santi, arrestata con l’accusa di aver lanciato il piccolo che le era affidato dal secondo piano. La donna ha ammesso di essere stata lei a lanciare, in preda a quella che ha definito una catalessi, il bambino. La vittima è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Il riferimento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Il giorno dopo la confessione, è laaccusata del tentato omicidio di un bimbo di 13 mesi a parlare. “Me, è sempre stata una brava ragazza. Monica è figlia unica, così come lo è il piccolo bimbo di Soliera. Per questo io sto pregando tanto sia per mia figlia, sia per quel piccolo che possa salvarsi” le parole, riportate dai quotidiani modenesidi Monica Santi,con l’accusa di aver lanciato il piccolo che le era affidato dal secondo piano. La donna ha ammesso di essere stata lei a lanciare, in preda a quella che ha definito una catalessi, il. La vittima è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Il riferimento...

