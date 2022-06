Modena, chi è Monica Santi: la babysitter che ha lanciato il bimbo dalla finestra (Di sabato 4 giugno 2022) Monica Santi è stata una babysitter fino a che non si è macchiata di un gesto inspiegabile. Nelle ultime ore è arrivata anche la sua confessione che toglie alcuni dubbi sull’accaduto. Modena, chi è Monica Santi Monica Santi, 32 anni, è stata una babysitter fino alla fine di maggio quando si è macchiata di una tragedia che segnerà per sempre il resto della sua vita. La donna circa sette anni fa si era laureata in Economia e un primo impiego come segretaria contabile, non finito benissimo. Poi, un breve trasferimento in Francia dove ha iniziato a lavorare come babysitter e il ritorno poi a Modena, la sua città d’origine. Da gennaio 2022 lavorava otto ore al giorno per la stessa famiglia e nessun tipo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022)è stata unafino a che non si è macchiata di un gesto inspiegabile. Nelle ultime ore è arrivata anche la sua confessione che toglie alcuni dubbi sull’accaduto., chi è, 32 anni, è stata unafino alla fine di maggio quando si è macchiata di una tragedia che segnerà per sempre il resto della sua vita. La donna circa sette anni fa si era laureata in Economia e un primo impiego come segretaria contabile, non finito benissimo. Poi, un breve trasferimento in Francia dove ha iniziato a lavorare comee il ritorno poi a, la sua città d’origine. Da gennaio 2022 lavorava otto ore al giorno per la stessa famiglia e nessun tipo di ...

