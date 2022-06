Milly Carlucci e quella trasgressione che fece soffrire il padre | ecco cosa gli ha fatto

Leggi su altranotizia

(Di sabato 4 giugno 2022)è nata in terra d’Abruzzo ed è figlia di un Generale dell’Esercito Italiano. Da lì traggono origine la sua grande determinazione e l’assoluta osservanza delle regole. Un papà Generale a cui, una volta, ha arrecato un grande dolore. Per quale motivo? Prima di lei Sulmona, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo, era nota nel mondo per il suoi celeberrimi confetti, amati da Boccaccio ed oggetto di preziosi regali da parte di Goethe. Da quasi quarant’anni il bellissimo centro situato nel cuore dell’Abruzzo, a due passi dallo splendido Parco nazionale della Maiella, è conosciuto anche come luogo natio di uno dei personaggi più amati della nostra televisione.-Altranotizia.it (Fonte: Google)Sulmona le ha dato i natali, Udine l’ha accolta bambina e Roma l’ha abbracciata durante la ...