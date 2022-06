Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, senti il vice di Wilmots: “De Ketelaere il Totti del Belgio. E Origi davanti può fare tutto” - Gazzetta_it : Milan, senti il vice di Wilmots: “De Ketelaere il Totti del Belgio. E Origi davanti può fare tutto” - _che_fatica : @tonalissima immagino ibra: senti prima di tutto ti dai una calmata perché Italia è Milan e tu non sei nessuno - GiuxInter : @MartinoDesulo Tu senti parlare di cessioni del Milan??il Milan piaccia o nn piaccia negli ultimi 5 anni ha messo 400 mln sul mercato… - difraaaa : @Manseo86 @SerieA Senti vai a cagare, il Sassuolo si è dimostrata la squadra che è prendendo 11 gol contro Lazio Napoli e Milan, piangi -

Calcio in Pillole

Vital Borkelmans fotografa Origi con due concetti. Quattro parole: 'Happy man, hard working'. Uno che lavorava duro con il sorriso. 'Un po' come Leao. Ho visto delle foto in cui il portoghese ride ...Commenta per primo Noa Lang , esterno classe 1999 di proprietà del Bruges e grande obiettivo di mercato del, ha parlato ai microfoni di Het Laaste Nieuws in merito al suo futuro: 'Ho scaldato il calcio del Belgio. Ve lo dico io: quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la ... Milan, senti Botman: "Voglio fare un passo avanti. Rossoneri interessati" Sono concentrato sulla Nazionale ed è vero che, quando queste partite saranno finite, le cose dovranno essere valutate. Per me questo è un momento importante, non lo posso negare. Voglio continuare su ...Mkhitaryan ha scelto: la prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter. L'armeno ha comunicato ieri alla Roma di non voler rinnovare il contratto, nonostante lo sforzo fatto ...