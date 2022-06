Milan, Roma e il potere euforizzante della festa (Di sabato 4 giugno 2022) I grandi festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto del Milan, e quelli per la Conference League vinta dalla Roma, offrono materiale interessante per una riflessione sull’essenza e il potere del calcio. Perfettamente riposto e conservato nell’involucro modernizzante del capitalismo finanziario e delle sue acquisizioni miliardarie, dei nuovi strumenti di comunicazione digitale e dei follower da intrattenere, delle criptovalute e dei giocatori-azienda, al fondo del calcio contemporaneo, in questo caso quello italico, batte un cuore arcaico, più che in ogni altro sport. Fu l’antropologo Desmond Morris a notare come l’esultanza urlante dei calciatori conseguente alla segnatura di un gol, così poco consona ai comportamenti “moderni” improntati alla razionalità di scopo, rimandasse in linea diretta alle età primitive ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) I grandi festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto del, e quelli per la Conference League vinta dalla, offrono materiale interessante per una riflessione sull’essenza e ildel calcio. Perfettamente riposto e conservato nell’involucro modernizzante del capitalismo finanziario e delle sue acquisizioni miliardarie, dei nuovi strumenti di comunicazione digitale e dei follower da intrattenere, delle criptovalute e dei giocatori-azienda, al fondo del calcio contemporaneo, in questo caso quello italico, batte un cuore arcaico, più che in ogni altro sport. Fu l’antropologo Desmond Morris a notare come l’esultanza urlante dei calciatori conseguente alla segnatura di un gol, così poco consona ai comportamenti “moderni” improntati alla razionalità di scopo, rimandasse in linea diretta alle età primitive ...

