Milan, primo contatto con il Bruges per De Ketelaere: la situazione (Di sabato 4 giugno 2022) Charles De Ketelaere è un obiettivo concreto del Milan. Il classe 2001 gioca nel Club Brugge, quest’anno ha segnato 14 gol in 33... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Charles Deè un obiettivo concreto del. Il classe 2001 gioca nel Club Brugge, quest’anno ha segnato 14 gol in 33...

Advertising

gippu1 : Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2… - AntoVitiello : Primo discorso di Gerry #Cardinale #Milan - CB_Ignoranza : ?? 2002/03: Milan ?? 2006/07: Milan ?? 2013/14: Real Madrid ?? 2021/22: Real Madrid. Carlo Ancelotti è diventato il p… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan , primo contatto con il Bruges per #DeKeteleaere : la situazione - cmdotcom : #Milan , primo contatto con il Bruges per #DeKeteleaere : la situazione -