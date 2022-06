Michela Rostan, la deputata che ha cambiato 5 gruppi in 5 anni. Nel 2018 fu eletta alla Camera con Leu, ne uscirà con Forza Italia. Forse (Di sabato 4 giugno 2022) Ogni volta consulta il fidatissimo e sterminato manuale delle frasi fatte che ogni buon calciatore sfodera dopo un nuovo tesseramento: ho sempre sognato di giocare qui, è una grande piazza che si merita il meglio, è la squadra giusta per vincere. Eppure sempre modesta, nonostante i record polverizzati e le statistiche da capogiro che metterebbero in ambasce anche Rino Tommasi: Michela Rostan è riuscita a cambiare di nuovo gruppo parlamentare. E’ il quinto in 5 anni: semel in anno licet cambiare casacca. Una volta nella legislatura precedente, 3 volte nella legislatura in corso e in via di conclusione. Totale: 4 cambi e 5 casacche (avvertimento per i lettori: il numero è aggiornato al momento della pubblicazione). Ricapitolando: dal Pd a Mdp (2017) e quindi dentro Leu (2018), grazie alle cui liste la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ogni volta consulta il fidatissimo e sterminato manuale delle frasi fatte che ogni buon calciatore sfodera dopo un nuovo tesseramento: ho sempre sognato di giocare qui, è una grande piazza che si merita il meglio, è la squadra giusta per vincere. Eppure sempre modesta, nonostante i record polverizzati e le statistiche da capogiro che metterebbero in ambasce anche Rino Tommasi:è riuscita a cambiare di nuovo gruppo parlamentare. E’ il quinto in 5: semel in anno licet cambiare casacca. Una volta nella legislatura precedente, 3 volte nella legislatura in corso e in via di conclusione. Totale: 4 cambi e 5 casacche (avvertimento per i lettori: il numero è aggiornato al momento della pubblicazione). Ricapitolando: dal Pd a Mdp (2017) e quindi dentro Leu (), grazie alle cui liste la ...

