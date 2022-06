“Mi vuoi sposare?” | Michelle Hunziker | la proposta è arrivata all’improvviso

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 4 giugno 2022), laassolutamente. Tutti sono rimasti assolutamente senza parole Tra le donne più seguite nel mondo dello spettacolo, e di riflesso anche sui social, senza dubbio c’è anche la bellissima. Una delle personalità più interessanti del panorama italiano, e che ormai da anni ha trovato una sua dimensione ben precisa all’interno di questo particolare contesto. Non è sempre facile per una donna che arriva da un altro paese imporsi in un mondo cosi complesso come quello della televisione. L’Italia, invece, in questi anni ha dimostrato di essere assolutamente in grado di dare spazio a tutti, se il talento ne da merito. E così hanno trovato spazio donne come Belen Rodriguez, ma anche appunto con ...