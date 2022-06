Meteo Italia | domenica 4 giugno caldo torrido | ecco dove ci saranno temperature attorno ai 40 gradi

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 4 giugno 2022) Gli esperti lo chiamano Scipione e glini lo stanno conoscendo meglio nel primo fine settimana di2022. Si tratta dell'anticiclone africano, a cui si deve la forte ondata diche sta interessando l'. Soprattutto al Centro Sud si stanno raggiungendo picchi di temperatura che non sono tipici di questa fase dell'anno. La sua azione, però, potrebbe subire dei rallentamenti, quantomeno in alcune zone.: quasi non sembra inizioPur essendo solo, si iniziano a sentire quei tipici consigli dei giorni direcord. Quelli che, per intendersi, diventano in genere di stretta attualità magari a metà luglio o nei giorni più caldi. E questo è un indice che vale più ...