Mercedes richiama 1 milione di auto per possibili problemi freni

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – La Mercedes-Benz sta facendo rientrare circa un milione di sue auto più datate da tutto il mondo per possibili problemi al servofreno. Lo ha reso noto oggi la casa automobilistica. L'articolo proviene da Italia Sera.

