Mercato Napoli, Giuntoli in pressing sul Brighton per Ostigard. C'è il sì immediato del giocatore (Di sabato 4 giugno 2022) Il Mercato del Napoli s'infittisce. Il club azzurro segue Leo Skiri Østigard, reduce dall'esperienza in prestito secco al Genoa e destinato a tornare al Brighton ma solo di passaggio: il club ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 4 giugno 2022) Ildels'infittisce. Il club azzurro segue Leo Skiri Østigard, reduce dall'esperienza in prestito secco al Genoa e destinato a tornare alma solo di passaggio: il club ha...

Advertising

MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - FBiasin : #Skriniar: “Il mio futuro è all'#Inter, ho un contratto e il mercato non mi interessa. Voglio diventare una leggend… - Pall_Gonfiato : Le ultime sul #calciomercato del #Napoli - CalcioPillole : Per il #Napoli i 'rischi' vengono tutti dalla #Spagna: #Valencia e #Barcellona puntano due gioielli, ma sono stati… - Luxgraph : Zaniolo sul mercato: duello Juve-Milan, che succede -