Mercato Napoli, Deulofeu ad un passo: era stato accostato al Milan (Di sabato 4 giugno 2022) Gerard Deulofeu è ad un passo dal Napoli. L'attaccante dell'Udinese, nelle scorse settimane, era stato accostato anche al Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 giugno 2022) Gerardè ad undal. L'attaccante dell'Udinese, nelle scorse settimane, eraaccoanche al

Advertising

MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - FBiasin : #Skriniar: “Il mio futuro è all'#Inter, ho un contratto e il mercato non mi interessa. Voglio diventare una leggend… - PianetaMilan : #Mercato @sscnapoli, @gerardeulofeu ad un passo: era stato accostato al @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - gianpy_italy : RT @MimmoAdinolfi: La cosa che mi fa più impazzire è leggere interisti che dicono 'beh lo scorso anno frignavate per il mercato ma mi pare… - TuttoSalerno : Calciomercato Salernitana, due ex Napoli nel mirino di Iervolino -