Mercato Milan – Renato Sanches | accordo con il Lille | presto visite e firma

Advertising

AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - AntoVitiello : Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale.… - CalcioPillole : Il mercato del #Milan è entrato nel vivo: la società è vicina all'acquisto di Renato #Sanches del #Lille. A breve v… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #RenatoSanches, accordo con il #Lille: presto visite e firma #ACMilan #SempreMilan -

Pianeta Milan

Con l'obbligo di chiudere ila +60 milioni alla voce plusvalenze, per l'Inter la parola incedibile non può esistere. Ci ... Uno di questi èSkriniar, che avrà anche 27 anni ma ha un "fisico ...Sono giorni intensi per ildella Juve , della Roma e delle cui strade si incrociano nel nome di Nicolò Zaniolo , giallorosso dal 2018, 22 anni, 111 presenze e 22 gol, il più importante ... Mercato Milan – Rinforzo dal Napoli: un calciatore duttile per la trequarti Il Milan aspetta l’arrivo dell’attaccante belga Divock Origi. Il Milan stava aspettando l’ok della transizione societaria a RedBird e ora può muoversi nel mercato. Il primo colpo milto probabilmente s ...Secondo il 'Daily Mail', i due club italiani seguono con attenzione la situazione dello statunitense, che potrebbe salutare i Blues nella prossima finestra di mercato ...