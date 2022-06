Melbourne | veglia per il 33 o anniversario della protesta di piazza Tienanmen

Advertising

Gazzetta di Parma

I residenti di Melbourne, in Australia, tengono una veglia per commemorare il 33esimo anniversario della protesta di piazza Tienanmen. 4 giugno 2022