Mediaset finisce nel dramma: l'addio alla grandissima showgirl è duro da mandar giù: senza di lei niente sarà più come prima (Di sabato 4 giugno 2022) Mediaset viene stravolta dalla notizia che arriva così all'improvviso. Per lei, purtroppo, non c'è nulla da fare Ancora una volta Mediaset si trova costretta a fare i conti con un addio incredibile, l'assenza di una donna che ha partecipato, nell'ultimo periodo, ad uno dei programmi più famosi di Canale 5. Ma di chi si tratta? Per quale motivo Mediaset è costretta a sostituirla? Non molte settimane fa abbiamo assistito alla fine del talent show di Canale 5, Amici, in cui ha trionfato il talentuoso Luigi Strangis. È questo un programma che va avanti dal 2001, e che ogni anno attira intorno a sé un grande numero di italiani. Tutti pronti a fare il tifo per i vari allievi, che si esibiscono in studio. Non è passato molto tempo dal termine di questa stagione, che già ...

