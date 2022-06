(Di sabato 4 giugno 2022) “Me”. Queste le paroledi Monica Santi, la32enne che hafuorivilletta di Soliera il piccolo Tommaso, ildi tredici mesi di cui doveva occuparsi. Monica, spiega ancora la mamma, era molto sola, ma “è sempre stata una brava ragazza. Monica è figlia unica, così come lo è il piccolodi Soliera. Per questo io sto pregando tanto sia per mia figlia, sia per quel piccolo che possa salvarsi”, ha dichiarato la donna come riportato su diverse testate locali. Monica Santi era laureata in economia e, fino al giugno scorso, aveva lavorato come segretaria in una ditta; una parentesi piuttosto difficilesua ...

Advertising

neXtquotidiano : “Me l’hanno rovinata”: parla la madre della #babysitter che ha lanciato il bimbo dalla finestra a #Modena - UnioneSarda : #Modena - Bimbo giù dalla finestra, la mamma della babysitter arrestata: “Me l’hanno rovinata” - infoitinterno : Modena, la madre della babysitter che ha gettato Tommaso dalla finestra: “Me l'hanno rovinata, prego per lei” - infoitinterno : Carpi. Tragedia di Soliera. La madre della baby sitter Monica Santi: «Me l'hanno rovinata» - infoitinterno : Babysitter getta bimbo dal balcone, mamma: “Me l'hanno rovinata”/ “Una brava ragazza” -

"Me, è sempre stata una brava ragazza. Monica è figlia unica, così come lo è il piccolo bimbo di Soliera. Per questo io sto pregando tanto sia per mia figlia, sia per quel piccolo che ..."Me, è sempre stata una brava ragazza. Monica è figlia unica, così come lo è il piccolo bimbo di Soliera. Per questo io sto pregando tanto sia per mia figlia, sia per quel piccolo che ...