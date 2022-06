Maxi rissa a Peschiera del Garda, decine di giovani identificati. Timori per il raduno di oggi – Il video (Di sabato 4 giugno 2022) A seguito dell’enorme rissa avvenuta il 2 giugno tra Peschiera e Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, sono state identificate decine di giovani che vi hanno partecipato. A riferirlo sono le forze dell’ordine. Come già anticipato ieri dalla sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, molti arrivavano soprattutto dal territorio lombardo e da diverse province del Veneto. Molti di loro sono minorenni senza documenti. Tra le accuse che si ipotizzano c’è quella della rissa aggravata, a cui si potrà dar seguito in caso di denuncia delle parti offese, e quella di danneggiamenti. Il raduno infatti è sfociato in gravi atti vandalici: alcuni ragazzi sono saliti sopra le auto e hanno travolto i plateatici, il tutto ripreso e diffuso sui social. Vietati ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) A seguito dell’enormeavvenuta il 2 giugno trae Castelnuovo del, in provincia di Verona, sono state identificatediche vi hanno partecipato. A riferirlo sono le forze dell’ordine. Come già anticipato ieri dalla sindaca di, Orietta Gaiulli, molti arrivavano soprattutto dal territorio lombardo e da diverse province del Veneto. Molti di loro sono minorenni senza documenti. Tra le accuse che si ipotizzano c’è quella dellaaggravata, a cui si potrà dar seguito in caso di denuncia delle parti offese, e quella di danneggiamenti. Ilinfatti è sfociato in gravi atti vandalici: alcuni ragazzi sono saliti sopra le auto e hanno travolto i plateatici, il tutto ripreso e diffuso sui social. Vietati ...

