Mastella: «Vigorito ha garantito che il Benevento sarà iscritto al campionato» (Di sabato 4 giugno 2022) Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha incontrato Oreste Vigorito, che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler lasciare il club e di non voler nemmeno iscrivere la squadra al campionato. Tutto per la contestazione di pochi tifosi contro il patron. Cosa a cui hanno cercato di rimediare i sostenitori della Sud, che si sono schierati apertamente a favore di Vigorito. Ieri Mastella ha rassicurato tutti. «Posso tranquillizzare la tifoseria e il mondo del calcio, il Benevento sarà iscritto al campionato. Vigorito, persona perbene e d’onore, ha garantito l’iscrizione al campionato. Su cosa intenda fare lui ha il dovere di pensarci». Sul sostegno dei tifosi: «E’ ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Il sindaco di, Clemente, ha incontrato Oreste, che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler lasciare il club e di non voler nemmeno iscrivere la squadra al. Tutto per la contestazione di pochi tifosi contro il patron. Cosa a cui hanno cercato di rimediare i sostenitori della Sud, che si sono schierati apertamente a favore di. Ieriha rassicurato tutti. «Posso tranquillizzare la tifoseria e il mondo del calcio, ilal, persona perbene e d’onore, hal’iscrizione al. Su cosa intenda fare lui ha il dovere di pensarci». Sul sostegno dei tifosi: «E’ ...

Advertising

napolista : Mastella: «Vigorito ha garantito che il Benevento sarà iscritto al campionato» Il sindaco ha incontrato il patron,… - ilnapolionline : Quasi sul filo di lana, Benevento iscritto in B: ok di Vigorito a Mastella. Il Ds Foggia già al lavoro -… - psb_original : Mastella dopo l'incontro con Vigorito: 'Il Benevento sarà iscritto in Serie B' #SerieB - TUTTOB1 : Mastella incontra Vigorito: 'Il Benevento sarà iscritto alla prossima Serie B' - ottochannel : Vigorito-Mastella, faccia a faccia chiarificatore -