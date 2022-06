Mascherine | sui mezzi di trasporto e a scuola rimarranno Bassetti | «Ci sono 40 gradi | assurdo»

(Di sabato 4 giugno 2022) La buona notizia è che «un lockdown in autunno lo vedo altissimamente improbabile», ma d’altra parte a questo punto nessuno se lo aspetta davvero. La cattiva notizia, invece, riguarda una misura che in molti attendono e che, a quanto pare, continueranno ad attendere: la fine della stagione delle. «Possiamo liberarci dallein questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma suidelpubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse, ma non è detto, sugli aerei», ha spiegato Franco Locatelli. Indicatori favorevoli. Ma lesuidirestano Dunque, il presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite del Live In di SkyTg24, gela le aspettative di quanti ancora speravano che il 15 ...

