Marine Le Pen ed il Rassemblement National sono al capolinea? (Di sabato 4 giugno 2022) Le elezioni legislative francesi, che si svolgeranno in due turni tra il 12 ed il 19 giugno, sono sempre più vicine e le proiezioni che emergono dai sondaggi iniziano a preoccupare Marine Le Pen ed il suo Rassemblement National. La destra, secondo quanto riferito dagli istituti demoscopici OpinionWay, Harris Interactive, Ipsos ed Elabe, dovrebbe migliorare il InsideOver.

cip_the : ???? Marine Le Pen bersagliata dal lancio di uova a Saint-Amand-les-Eaux, nel nord. (La voce del Nord) (Fonte: Anonym… - MaurizioFuochi : RT @mantovanimg: La politica francese Marine Le Pen, seconda alle elezioni dopo Macron, è stata appena attaccata mentre camminava per Saint… - civcatt : RT @civcatt: Emmanuel #Macron è stato rieletto presidente per un secondo mandato di cinque anni. Ha battuto la stessa rivale del 2017, Mari… - LBasemi : Quando vendi i voti dei tuoi elettori... Marine Le Pen presa di mira dal lancio di uova a Saint-Amand-les-Eaux. - Miriam13318088 : Nelle strade di Francia .., non potranno camminare per strada. Marine le Pen attaccata dal popolo?? -