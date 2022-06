Mariah Carey, la canzone di Natale è un plagio? «Rischia una causa per 20 milioni di dollari» ASCOLTA (Di sabato 4 giugno 2022) Mariah Carey è sicuramente la regina indiscussa del Natale. Le sue canzoni creano l'atmosfera natalizia in tutto il mondo, ma adesso la sua celebre «All I Want for Christmas Is... Leggi su leggo (Di sabato 4 giugno 2022)è sicuramente la regina indiscussa del. Le sue canzoni creano l'atmosfera natalizia in tutto il mondo, ma adesso la sua celebre «All I Want for Christmas Is...

MarNelant : Neanche ha natale si può stare tranquilli???? - fisco24_info : Mariah Carey, accusa di violazione copyright per 'All I Want...': (Adnkronos) - Ad accusarla il cantautore Andy Sto… - fisco24_info : Mariah Carey accusata di aver copiato 'All I Want for Christmas is You': (Adnkronos) - L'accusa dal cantautore Andy… - TV7Benevento : Mariah Carey accusata di aver copiato 'All I Want for Christmas is You' - - dojaf4g : qui park bom aveva 2 euro sette pasticche di md su per il culo del silicone in borsa una denuncia per plagio da mar… -