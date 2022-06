Manila Nazzaro torna fuori la Casa del GFVip: ecco la sua reazione (VIDEO) (Di sabato 4 giugno 2022) Manila Nazzaro a Roma torna fuori la Casa del Grande Fratello Vip: ecco la reazione dell’ex gieffina sui social L’ex gieffina Manila Nazzaro dopo l’avventura al Grande Fratello Vip sta continuando a sorprendere i fan con inedite sorprese. La Nazzaro lo scorso settembre è sbarcata dentro la Casa più spiata d’Italia per vivere un’intensa avventura. La sua permanenza all’interno della Casa del noto reality show di Canale 5 è durata per quasi sei mesi, Manila infatti è stata eliminata dal gioco ad un passo dal gran finale. E’ stata la concorrente più amata e sostenuta da intere generazioni che l’hanno supportata. Ancora oggi è amatissima da tantissimi italiani e dopo il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 giugno 2022)a Romaladel Grande Fratello Vip:ladell’ex gieffina sui social L’ex gieffinadopo l’avventura al Grande Fratello Vip sta continuando a sorprendere i fan con inedite sorprese. Lalo scorso settembre è sbarcata dentro lapiù spiata d’Italia per vivere un’intensa avventura. La sua permanenza all’interno delladel noto reality show di Canale 5 è durata per quasi sei mesi,infatti è stata eliminata dal gioco ad un passo dal gran finale. E’ stata la concorrente più amata e sostenuta da intere generazioni che l’hanno supportata. Ancora oggi è amatissima da tantissimi italiani e dopo il ...

