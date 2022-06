Mancini: «Ci serve tempo, non possiamo risolvere tutto in pochi mesi» (Di sabato 4 giugno 2022) . Le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport poco prima di Italia-Germania. GARA – «L’Italia deve fare la sua partita, giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi. Non sarà semplice. Loro sono una formazione straordinaria e noi dovremo cercare di fare il nostro gioco». 50 IN AZZURRO – «Pensavo fosse un po’ meglio perché 50 gare sono tante. Fa piacere ma sono comunque 50». PROBLEMI – «Ci vuole un po’ di tempo. Se noi pensiamo di risolvere tutto in qualche mese, no. A volte si inizia a creare quella chimica fra i giocatori come accaduto qualche mese fa quando nessuno credeva in quella squadra. L’Italia ha sempre avuto giocatori che hanno fatto un po’ di storia del calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) . Le dichiarazioni del ct azzurro Robertoha parlato a Rai Sport poco prima di Italia-Germania. GARA – «L’Italia deve fare la sua partita, giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi. Non sarà semplice. Loro sono una formazione straordinaria e noi dovremo cercare di fare il nostro gioco». 50 IN AZZURRO – «Pensavo fosse un po’ meglio perché 50 gare sono tante. Fa piacere ma sono comunque 50». PROBLEMI – «Ci vuole un po’ di. Se noi pensiamo diin qualche mese, no. A volte si inizia a creare quella chimica fra i giocatori come accaduto qualche mese fa quando nessuno credeva in quella squadra. L’Italia ha sempre avuto giocatori che hanno fatto un po’ di storia del calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

