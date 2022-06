Manchester United, si avvicina De Jong dal Barcellona: decisiva volontà del giocatore (Di sabato 4 giugno 2022) Il Barcellona ha raggiunto l’accordo con il Manchester United per la cessione di Frankie De Jong. Questa la notizia rilanciata in queste ore dal quotidiano catalano “Sport”, secondo cui i Red Devils offrirebbero 80 milioni che sono ben accetti dalle casse del club blaugrana. Da capire però la volontà di De Jong, con il centrocampista olandese che sembra deciso a voler rimanere a Barcellona nonostante lo United sia disposto anche a rilanciare sull’ingaggio da offrirgli. A spingere per l’acquisto dell’olandese è il connazionale Ten Hag, nuovo allenatore del club inglese. Lo United aspetterà ancora qualche giorno, ma una delle alternative più importanti sembra essere in Serie A e si tratterebbe del centrocampista della Lazio Sergej ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ilha raggiunto l’accordo con ilper la cessione di Frankie De. Questa la notizia rilanciata in queste ore dal quotidiano catalano “Sport”, secondo cui i Red Devils offrirebbero 80 milioni che sono ben accetti dalle casse del club blaugrana. Da capire però ladi De, con il centrocampista olandese che sembra deciso a voler rimanere anonostante losia disposto anche a rilanciare sull’ingaggio da offrirgli. A spingere per l’acquisto dell’olandese è il connazionale Ten Hag, nuovo allenatore del club inglese. Loaspetterà ancora qualche giorno, ma una delle alternative più importanti sembra essere in Serie A e si tratterebbe del centrocampista della Lazio Sergej ...

