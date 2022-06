Manchester United sempre più vicino a De Jong | le ultime

(Di sabato 4 giugno 2022) Ilsi è avvicinato alla richiesta del Barcellona per Frenkie de: i dettagli Come riportato da Sport, ilsi è avvicinato alla richiesta del Barcellona per Frenkie de. I colloqui tra i due club sono serrati, l’accordo è davvero: una buona notizia anche per i catalani, alla ricerca di risorse per cominciare a tesserare nuovi giocatori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilsi è avvicinato alla richiesta del Barcellona per Frenkie de Jong: i dettagli Come riportato da Sport, ilsi è avvicinato alla richiesta del Barcellona per Frenkie ...Commenta per primo Via vai sul mercato a centrocampo dell'Inter. In arrivo c'è Henrikh Mkhitaryan . Il nazionale armeno (classe 1989 ex Arsenal,e Borussia Dortmund) è in scadenza di contratto a fine mese e si svincola a parametro zero, libero di firmare un biennale fino a giugno 2024 con i nerazzurri. Che nello stesso ... Cristiano Ronaldo: "Credo ancora in un Manchester United vincente" Bastoni piace al Tottenham di Conte e al Manchester United, lo stesso Lautaro ha tanti estimatori. Sui social monta la protesta dei tifosi, che temono addii eccellenti ...Il futuro di Cristiano Ronaldo è vicinissimo ad una svolta: ten Hag firma la rivoluzione del Manchester United Un’annata davvero complicata, deludente, quella che il Manchester United ha vissuto con ...