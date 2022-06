Manchester United, Cristiano Ronaldo eletto giocatore dell’anno: è la quarta volta per CR7 (Di sabato 4 giugno 2022) Cristiano Ronaldo è il vincitore del Sir Matt Busby Player of the Year, il premio di “miglior giocatore dell’anno” del Manchester United. Non la miglior stagione per i Red Devils e per CR7, che comunque è stato evidentemente apprezzato per il suo contributo al ritorno a Old Trafford dopo le esperienze a Real Madrid e Juventus. Si tratta della quarta volta che Ronaldo riceve questo premio: il portoghese infatti si era già aggiudicato questo riconoscimento al termine delle stagioni 2003/04, 2006/07 e 2007/08. Con quattro premi Ronaldo raggiunge così il portiere David De Gea in questa particolare classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022)è il vincitore del Sir Matt Busby Player of the Year, il premio di “miglior” del. Non la miglior stagione per i Red Devils e per CR7, che comunque è stato evidentemente apprezzato per il suo contributo al ritorno a Old Trafford dopo le esperienze a Real Madrid e Juventus. Si tratta dellachericeve questo premio: il portoghese infatti si era già aggiudicato questo riconoscimento al termine delle stagioni 2003/04, 2006/07 e 2007/08. Con quattro premiraggiunge così il portiere David De Gea in questa particolare classifica. SportFace.

