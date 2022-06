Maltempo: a Milano allerta gialla per rischio temporali (Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 4 giu. (Adnkronos) - ll centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali che riguarda anche il nodo idraulico di Milano. Per la giornata di domani, domenica 5 giugno, è atteso un repentino aumento dell'instabilità, con possibilità di temporali anche forti. Il centro operativo comunale (coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022), 4 giu. (Adnkronos) - ll centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'meteoordinario) perche riguarda anche il nodo idraulico di. Per la giornata di domani, domenica 5 giugno, è atteso un repentino aumento dell'instabilità, con possibilità dianche forti. Il centro operativo comunale (coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

