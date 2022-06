Malato o già morto, Quirico ridicolizza le "rivelazioni" su Putin. Siluro all'Intelligence occidentale (Di sabato 4 giugno 2022) Dall'inizio della guerra in Ucraina le voci di un Vladimir Putin Malato, spacciato, con un piede nella fossa diffuse soprattutto da servizi segreti e di Intelligence si sono avvicendate a intervalli regolari. Ma arrivati al 101mo giorno di combattimenti, sembrano a molti osservatori più un "wishful thinking" dell'Occidente, una mera speranza, che una ipotesi concreta. Ad analizzare il fenomeno, non facendo sconti ai Paesi occidentali, è Domenico Quirico, veterano degli inviati di guerra. Il giornalista nel suo articolo pubblicato su La Stampa parte dalle indiscrezioni diffuse dai servizi segreti del Regno Unito, che vogliono che Putin potrebbe essere già morto tanto che al Cremlino starebbero regolando i conti della successione. È il traguardo estremo di un processo ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Dall'inizio della guerra in Ucraina le voci di un Vladimir, spacciato, con un piede nella fossa diffuse soprattutto da servizi segreti e disi sono avvicendate a intervalli regolari. Ma arrivati al 101mo giorno di combattimenti, sembrano a molti osservatori più un "wishful thinking" dell'Occidente, una mera speranza, che una ipotesi concreta. Ad analizzare il fenomeno, non facendo sconti ai Paesi occidentali, è Domenico, veterano degli inviati di guerra. Il giornalista nel suo articolo pubblicato su La Stampa parte dalle indiscrezioni diffuse dai servizi segreti del Regno Unito, che vogliono chepotrebbe essere giàtanto che al Cremlino starebbero regolando i conti della successione. È il traguardo estremo di un processo ...

APatrignan : Eh gia, ci lasciava un gigante dal cuore tenero e malato. ?? - ErikaBenedetti6 : @mimmaotto @susannaarcari @jacopo_iacoboni @ninabecks1 Oltre tutto se veramente è così malato c'è il forte rischio… - pasha971 : RT @doctormabuse18: #Bambino #italiano ti spiego. Non servi più, occupi spazio, da grande costeresti troppo, vai sostituito. Abbiamo già r… - qrlerthart : @ayclcegi amo malato di cancro in stadio avanzato!!! ma sta notizia era stata già trapelata qualche mesetto fa, in… - Sign_Chester : Comunque questa retorica del pooteen malato che che sta per morire e che noi non aspettiamo altro (non si sa per co… -