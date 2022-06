Madonna, un cantante famoso la prende in giro e la paragona a un alieno: “Ha 63 anni, ditele di fermarsi” (Di sabato 4 giugno 2022) ‘Errare è umano, ma perseverare è diabolico’, ‘il lupo perde il pelo, ma non il vizio‘, questo è il caso di 50 Cent che dopo aver chiesto scusa a Madonna, ieri sera è tornato a prenderla in giro. La regina del pop ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram e tra i primi a commentare la foto in questione è arrivato proprio il rapper di In Da Club: “Spero che non abbia fatto scattare questa foto ai suoi figli. Ahahahaha a 63 anni qualcuno le dica di rilassarsi per favore“. Non contento quel ‘simpaticone’ di 50 Cent ha anche caricato lo scatto di Madonna sul suo profilo Instagram ed ha aggiunto al post alcune foto di alieni (grigi). Non vedo l’ora che la Ciccone lo asfalti ancora una volta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 50 Cent ... Leggi su biccy (Di sabato 4 giugno 2022) ‘Errare è umano, ma perseverare è diabolico’, ‘il lupo perde il pelo, ma non il vizio‘, questo è il caso di 50 Cent che dopo aver chiesto scusa a, ieri sera è tornato arla in. La regina del pop ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram e tra i primi a commentare la foto in questione è arrivato proprio il rapper di In Da Club: “Spero che non abbia fatto scattare questa foto ai suoi figli. Ahahahaha a 63qualcuno le dica di rilassarsi per favore“. Non contento quel ‘simpaticone’ di 50 Cent ha anche caricato lo scatto disul suo profilo Instagram ed ha aggiunto al post alcune foto di alieni (grigi). Non vedo l’ora che la Ciccone lo asfalti ancora una volta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 50 Cent ...

BITCHYFit : Madonna, un cantante famoso la prende in giro e la paragona a un alieno: “Ha 63 anni, ditele di fermarsi” - LIReMa4 : Il mio cantante preferito con le immagini #zenzonelli Madonna che coltellata dritta nel petto. - kettjbrown : RT @meriadocco: @kettjbrown @BarbaraCecioni @CinziaSally Non è il mio cantante preferito. Ne ho parlato nei giorni scorsi. Però un suo conc… - meriadocco : @kettjbrown @BarbaraCecioni @CinziaSally Non è il mio cantante preferito. Ne ho parlato nei giorni scorsi. Però un… - Lespressionista : Madonna...?? La cantante ovviamente.?? -