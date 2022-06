Madonna, il cantante 50 cent commenta le sue foto: “Ha 63 anni, ditele di rilassarsi” (Di sabato 4 giugno 2022) Ci risiamo, il cantante 50 cent non è riuscito a trattenersi e ha di nuovo commentato, o meglio criticato, alcuni scatti postati su Instagram da Madonna. La regina del pop ha pubblicato una nuova fotografia sul suo profilo e tra i primi commenti c’è proprio quello del rapper di In Da Club. “Spero che non abbia fatto scattare questa foto ai suoi figli. Ahahahaha a 63 anni qualcuno le dica di rilassarsi per favore”. Ma non è finita qui. 50 cent ha anche ripreso lo scatto di Madonna e lo ha ripubblicato sul suo profilo Instagram. E oltre a ripetere lo stesso commento nella caption, ha anche aggiunto al post alcune foto di alieni, un evidente paragone con la cantante. Ma non è certo la ... Leggi su diredonna (Di sabato 4 giugno 2022) Ci risiamo, il50non è riuscito a trattenersi e ha di nuovoto, o meglio criticato, alcuni scatti postati su Instagram da. La regina del pop ha pubblicato una nuovagrafia sul suo profilo e tra i primi commenti c’è proprio quello del rapper di In Da Club. “Spero che non abbia fatto scattare questaai suoi figli. Ahahahaha a 63qualcuno le dica diper favore”. Ma non è finita qui. 50ha anche ripreso lo scatto die lo ha ripubblicato sul suo profilo Instagram. E oltre a ripetere lo stesso commento nella caption, ha anche aggiunto al post alcunedi alieni, un evidente paragone con la. Ma non è certo la ...

