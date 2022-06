Macron: «Mbappé? Gli ho consigliato di rimanere in Francia. Il ruolo di un presidente è difendere il Paese» (Di sabato 4 giugno 2022) L’Equipe riporta alcune delle dichiarazioni del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron a Le Parisien. Macron è intervenuto su alcuni temi riguardanti lo sport, e in particolare sul suo ruolo per quanto concerne il rinnovo di Mbappé – che rese noto di aver intrattenuto alcune conversazioni col presidente – e sui disordini dello Stade de France in occasione della finale di Champions. Su Mbappé: «Vi assicuro che non intervengo in nessuna operazione di mercato! Sono come ogni cittadino quando si parla di sport: ho semplicemente voglia di vedere belle partite e di sostenere una squadra, nel mio caso l’Olympique di Marsiglia. Confermo di aver avuto un colloquio con Mbappé, semplicemente per consigliargli di rimanere in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) L’Equipe riporta alcune delle dichiarazioni deldella Repubblica Francese Emmanuela Le Parisien.è intervenuto su alcuni temi riguardanti lo sport, e in particolare sul suoper quanto concerne il rinnovo di– che rese noto di aver intrattenuto alcune conversazioni col– e sui disordini dello Stade de France in occasione della finale di Champions. Su: «Vi assicuro che non intervengo in nessuna operazione di mercato! Sono come ogni cittadino quando si parla di sport: ho semplicemente voglia di vedere belle partite e di sostenere una squadra, nel mio caso l’Olympique di Marsiglia. Confermo di aver avuto un colloquio con, semplicemente per consigliargli diin ...

