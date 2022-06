Lutto nel mondo del cinema | è morto Roberto Brunetti | aveva 55 anni

Advertising

Lutto nel cinema, e' morto 'er patata'. Roberto Brunetti aveva 55 anni - Lutto nel mondo del cinema, aveva 55 anni - Lutto nel mondo del cinema, è morto "Er Patata": si chiamava Roberto Brunetti e aveva 55 anni. Lo hanno trovato nel soli…

Morte improvvisa Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale Roberto Brunetti è stato trovato mortosuo appartamento in via Arduino a Roma . Si tratta del personaggio noto come 'Er ...Ascolta questo articolomondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti , alcuni dei quali colpiscono in ... Il mondo della musica è quindi inper la scomparsa improvvisa di Hypo. Sono ... Lutto nel mondo del basket, Caserta dice addio al "coach dei ragazzi" Peppe Farina | Il mondo del cinema piange la scomparsa di Roberto Brunetti, noto attore romano soprannominato 'Er Patata': scompare all'età di 55 anni ...Lutto nel mondo del cinema: è morto Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. L'attore è stato trovato senza vita nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, intorno alle ore 22,30. Il ...