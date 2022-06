Lorenzo Insigne | compleanno lontano da Napoli e con vista Toronto | la sua assenza sarà decisiva?

(Di sabato 4 giugno 2022)compie oggi 31 anni, uno dei campioni più fulgidi della storia delandrà a giocare a. Il giocatore dopo un lungo tira e molla con la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di accettare l’offerta faraonica messa a disposizione dal club che milita in MLS.guadagnerà circa 11 milioni di euro a stagione, quindi per lui andare aha significato un cambio di vita importante, dal punto dieconomico, ma anche culturale. Andrà a misurarsi con la cultura canandese e con il campionato americano, con un tipo di pressioni totalmente diverso, con la concezione dello sport totalmente diversa. Ovviamente il palcoscenico nonimportante come quello europeo, magari come una Champions League, ma certo la vita di ...

E' già andato via, anche se sta facendo ancora le valigie , ma con lui si dissolve un decennio, che porta via con sé i tiriaggiro e tanti sogni: non ci si libera così facilmente del ...Il 4 giugno 1991 a Fuorigrotta, nell'area metropolitana di Napoli, nasce, talentuoso attaccante diventato elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro Giocare a Napoli per un napoletano non è mai semplice. Le pressioni di tutta la città sono dieci ...Lorenzo Insigne compie oggi 31 anni, uno dei campioni più fulgidi della storia del Napoli andrà a giocare a Toronto.La città canadese è in attesa dell'arrivo dell'ex capitano del Napoli, che a luglio sarà chiamato a raccogliere una pesantissima eredità.