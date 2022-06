L’Olocausto | la guerra | l’anoressia | le sfide adulte dei nuovi cartoni animati  

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 4 giugno 2022) Il lutto per la morte di un’amica, un dolore straziante e incomprensibile, finché non si scopre che la compagna scomparsa in fondo vive ancora nelle radici e nei colori delle sue piante. Con “Raices” (Radici) “Raices” di Maddalena Brozzi, Laura Cagnoni e Sara Moschini si aggiudica il Premio Giuseppe Laganà per giovani autori . Un cortometraggio poetico e toccante che è stato selezionato anche per il Festival di Annecy in programma dal 13 giugno nella cittadina francese dell’Alta Savoia. L’assegnazione del Premio Laganà (da parte di Asifa, l’associazione degli autori, e Cartoon Italia, l’associazione dei produttori) è uno dei momenti più attesi di Cartoons on the Bay, il festival promosso da Rai, organizzato da Rai Com e dedicato all’animazione, alla transmedialità e alle forme d’arte interattiva, in programma fino a domenica 5 giugno a Pescara. I temi ‘impegnati’ al Cartoons on the ...