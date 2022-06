Liverpool o Bayern Monaco? Mané | 'Farò quello che vuole il popolo senegalese'

(Di sabato 4 giugno 2022) Sadioè intervenuto in conferenza stampa prima della sfida tra Senegal e Benin per le qualificazioni alla Coppa d'Africa...

Commenta per primo Sadio Mané e ilsono ormai destinati a separarsi. Con il nazionale senegalese in direzioneMonaco , i Reds hanno individuato tre possibili sostituti: Christian Pulisic (Chelsea), Serge Gnabry (...Ilha individuato in Mané il sostituto ideale di Robert Lewandowski; il primo ha deciso di lasciare il, mentre il secondo spinge per accasarsi al Barcellona a zero. Fabrizio Romano ...Calciomercato Napoli, le ultime notizie sulle mosse della dirigenza azzurra: Ostigard sempre più vicino, Politano potrebbe partire.Sadio Mané potrebbe lasciare il Liverpool ed è il giocatore stesso che parla del suo futuro dal ritiro del Senegal ...