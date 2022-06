Liverpool, Mané: “Il 60% dei senegalesi vuole me ne vada? Farò quello che dicono” (Di sabato 4 giugno 2022) Sadio Mané sembra allontanarsi dal Liverpool. L’attaccante, già nelle scorse settimane, aveva fatto sapere di voler lasciare il club inglese, con cui è in scadenza il prossimo anno. Mané ha parlato chiaramente anche nella conferenza stampa dal ritiro con la nazionale del Senegal. Un giornalista ha chiesto all’attaccante se sapesse che il 60-70% dei senegalesi vorrebbe che lasciasse il Liverpool, la risposta di Mané è stata: “Voilà, allora vorrà dire che Farò quello che mi suggeriscono di fare. Vedremo presto dai“. Il futuro del bomber senegalese potrebbe essere al Bayern Monaco, che ora sta valutando di cedere Robert Lewandowski. Non è ancora chiaro cosa succederà, ma intanto Mané ha confermato la sua volontà di lasciare il ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Sadiosembra allontanarsi dal. L’attaccante, già nelle scorse settimane, aveva fatto sapere di voler lasciare il club inglese, con cui è in scadenza il prossimo anno.ha parlato chiaramente anche nella conferenza stampa dal ritiro con la nazionale del Senegal. Un giornalista ha chiesto all’attaccante se sapesse che il 60-70% deivorrebbe che lasciasse il, la risposta diè stata: “Voilà, allora vorrà dire cheche mi suggeriscono di fare. Vedremo presto dai“. Il futuro del bomber senegalese potrebbe essere al Bayern Monaco, che ora sta valutando di cedere Robert Lewandowski. Non è ancora chiaro cosa succederà, ma intantoha confermato la sua volontà di lasciare il ...

