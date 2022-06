LIVE Pro Recco-Novi Beograd 13-13 pallanuoto, Finale Champions League 2022 in DIRETTA: i biancocelesti vincono la decima ai tiri di rigore! (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 Zalanki e compagni vincono per il secondo anno di seguito la Champions League. 20.52 Vince la decima Champions League la Pro Recco. È FINITA, LA PRO Recco VINCE LA COPPA DEI CAMPIONI. GOOOOOOOOOOOOOOOOL, PRO ReccoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, ZALANKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 4-3. Pro Recco-Novi Beograd Palo di Jaksic, Novi Beograd. 3-3 Pro Recco-Novi Beograd Gol Di Fulvio, Pro Recco. 3-3 Pro Recco-Novi Beograd Gol, Novi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Zalanki e compagniper il secondo anno di seguito la. 20.52 Vince lala Pro. È FINITA, LA PROVINCE LA COPPA DEI CAMPIONI. GOOOOOOOOOOOOOOOOL, PROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, ZALANKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 4-3. ProPalo di Jaksic,. 3-3 ProGol Di Fulvio, Pro. 3-3 ProGol,...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pro Recco-Novi Beograd 13-13 pallanuoto Finale Champions League 2022 in DIRETTA: si va ai tiri di rigore! -… - zazoomblog : LIVE Pro Recco-Novi Beograd 4-5 pallanuoto Finale Champions League 2022 in DIRETTA: match spettacolare! - #Recco-No… - zazoomblog : LIVE Pro Recco-Novi Beograd pallanuoto Finale Champions League 2022 in DIRETTA: tra poco il via della gara! -… - zazoomblog : LIVE Pro Recco-Novi Beograd pallanuoto Finale Champions League 2022 in DIRETTA: i biancocelesti a caccia della deci… - infoitsport : LIVE Pro Recco-Ferencváros 10-7, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: Zalanki e compagni volano… -