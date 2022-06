LIVE Pro Recco-Novi Beograd 0-0 pallanuoto, Finale Champions League 2022 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55? Inizia il primo quarto! 19.25 Si alza la tensione, tra cinque minuti l’inizio della Finale. 19.20 Il Novi Beograd ha battuto ieri proprio a cinque secondi dal termine, il Brescia che oggi poteva essere in Finale con la Pro Recco. Brescia che si ferma in semiFinale per la seconda volta di seguito. 19.15 I biancocelesti puntano a bissare il successo dell’anno scorso, proprio la Pro Recco ci riuscì nel 2007 e 2008. 19.10 La Pro Recco non avrà Velotto per l’intervento alla mano. 19.05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Champions League tra la Pro Recco ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55? Inizia il primo quarto! 19.25 Si alza la tensione, tra cinque minuti l’inizio della. 19.20 Ilha battuto ieri proprio a cinque secondi dal termine, il Brescia che oggi poteva essere incon la Pro. Brescia che si ferma in semiper la seconda volta di seguito. 19.15 I biancocelesti puntano a bissare il successo dell’anno scorso, proprio la Proci riuscì nel 2007 e 2008. 19.10 La Pronon avrà Velotto per l’intervento alla mano. 19.05 Buonasera e benvenuti alladelladitra la Pro...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pro Recco-Novi Beograd pallanuoto Finale Champions League 2022 in DIRETTA: tra poco il via della gara! -… - zazoomblog : LIVE Pro Recco-Novi Beograd pallanuoto Finale Champions League 2022 in DIRETTA: i biancocelesti a caccia della deci… - infoitsport : LIVE Pro Recco-Ferencváros 10-7, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: Zalanki e compagni volano… - Davide19663174 : @PaweloPomerania @yuliiahruba @AndreaB76995358 @ArtemLitiac @apmassaro3 150 mln people live in Russia Are 150 mln p… - gcfko_o : jungkook che sarà andato subitissimo issimo issimo da bam e probabilmente dal big bro e i cagnetti :( magari sono…… -