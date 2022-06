LIVE Moto2, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: pole di Vietti dal Q1! Canet e Roberts in prima fila (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.55 Appena otto millesimi il vantaggio di Vietti su Canet, che tempo, che pole position in Catalogna! Dal Q1 alla pole (seconda stagionale), grande prestazione di Celestino Vietti. 15.53 1:43.823 il giro registrato da Vietti che gli vale la pole! Canet e Roberts in prima fila; Dalla Porta 15esimo, 18esimo Tony Arbolino. Ai Ogura (in testa in classifica insieme a Vietti) decimo, Acosta 12esimo. 15.51 Non si migliora Canet e resta alle spalle dell’azzurro di 8 millesimi, è pole position per Celestino Vietti! 15.50 BANDIERA A SCACCHI E CELESTINO ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Appena otto millesimi il vantaggio disu, che tempo, cheposition in! Dal Q1 alla(seconda stagionale), grande prestazione di Celestino. 15.53 1:43.823 il giro registrato dache gli vale lain; Dalla Porta 15esimo, 18esimo Tony Arbolino. Ai Ogura (in testa in classifica insieme a) decimo, Acosta 12esimo. 15.51 Non si migliorae resta alle spalle dell’azzurro di 8 millesimi, èposition per Celestino! 15.50 BANDIERA A SCACCHI E CELESTINO ...

