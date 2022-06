LIVE Italia-Germania calcio | Nations League in DIRETTA | tutto pronto al Dall’Ara

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 Si comincia con l’inno tedesco allo Stadio. 20.40 Chi vince questa sera va in testa al raggruppamento insieme all’Ungheria, mettendosi già in buonissima posizione in ottica quantomeno salvezza. 20.38 Il girone 3 dell’è iniziato con una sorpresa: l’Ungheria a Budapest ha battuto 1-0 l’Inghilterra. 20.35 L’obiettivo per l’è arrivare prima nel girone per giocarsi le finali dicome lo scorso anno, quando gli Azzurri furono estromessi in semifinale a San Siro dalla Spagna. 20.33 Timo Werner ha segnato ben sei reti nelle sette partite giocate nel post-Europeo, trovando una continuità realizzativa nuova con la maglia della Nazionale. 20.31 4-2-3-1 messo in campo da Flick con Neuer in porta, ...