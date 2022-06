LIVE Italia-Germania calcio, Nations League in DIRETTA: Mancini ne cambia dieci (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati per Italia-Germania 19.55 Ecco le formazioni ufficiali: Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini. Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, prima giornata della Nations League 2022-2024. Comincia la rifondazione di Roberto Mancini: dopo la batosta subita contro l’Argentina ne “La Finalissima”, gli azzurri ripartono da un gruppo giovane e pieno di novità per ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI convocati per19.55 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct.(4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, prima giornata della2022-2024. Comincia la rifondazione di Roberto: dopo la batosta subita contro l’Argentina ne “La Finalissima”, gli azzurri ripartono da un gruppo giovane e pieno di novità per ...

